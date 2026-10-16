Ле Пен предложила Зеленскому встречу в Украине с жестким условием

Марин Ле Пен, представляющая французскую ультраправую партию "Национальное объединение" и претендующая на пост президента Франции, высказалась о Владимире Зеленском и перспективах дальнейшей поддержки Украины. Политик заявила, что готова лично встретиться с украинским президентом, но предупредила: рассчитывать на прежние объемы финансовой помощи Парижа не стоит. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на опубликованное видео.

Марин Ле Пен. Фото: из открытых источников

Ле Пен подчеркнула, что не испытывает личной неприязни к Зеленскому и считает возможным конструктивный разговор с ним.

По ее словам, Франция ежегодно направляла на поддержку Украины около шести миллиардов евро, однако продолжать финансирование в прежнем формате страна якобы больше не может.

"Если господин Зеленский хочет обсудить это, я с радостью приеду в Украину", — заявила французский политик.

При этом Ле Пен не исключила, что Париж сможет продолжить военную поддержку Киева за счет поставок техники. Главным препятствием она назвала именно финансовые расходы, которые, по ее мнению, необходимо сопоставлять с внутренними потребностями Франции.

Политик также подчеркнула, что хотела бы иметь возможность помогать Украине деньгами, но считает приоритетом решение проблем французских граждан. Таким образом, ее позиция предполагает возможное сохранение военного сотрудничества при сокращении прямой финансовой поддержки.

Заявление Ле Пен прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о распределении расходов на помощь Украине. В случае изменения французского курса это могло бы повлиять на общую европейскую стратегию поддержки Киева.

Впрочем, слова политика пока не означают принятия официального решения об изменении действующих программ помощи. Возможная встреча с Зеленским также остается лишь предложением, а не согласованным дипломатическим мероприятием.

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