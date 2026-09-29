Макрон обрушился на Россию с критикой: какой удар по Киеву вызвал у президента Франции эмоции

Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в Киеве. Французский лидер заявил, что произошедшее свидетельствует об усилении характера российских атак на украинские города и гражданское население.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Свою позицию Макрон изложил в социальной сети X. По словам президента Франции, под удар попало крупнейшее научно-исследовательское учреждение Украины.

"Режим Владимира Путина нанёс удар по крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Украины: Национальной академии наук Украины", — написал Макрон.

Французский лидер назвал атаку очередным свидетельством того, что российский режим демонстрирует, как он выразился, "враждебное пренебрежение" к науке и правде. Макрон также выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

Отдельно президент Франции заявил об усилении "варварского характера" ежедневных ударов России по мирному населению Украины.

Заявление Макрона прозвучало на фоне продолжающихся российских атак по украинским городам и объектам инфраструктуры. Франция ранее неоднократно заявляла о необходимости продолжения поддержки Киева и сохранения европейского давления на Москву.

Макрон также заверил Украину в долгосрочной поддержке со стороны Франции и Европы. По его словам, европейские страны будут продолжать помогать украинскому народу столько, сколько потребуется.

Удар по зданию Национальной академии наук Украины приобрёл дополнительный резонанс из-за символического характера объекта. Речь идёт о ведущем научном учреждении страны, работа которого связана с фундаментальными и прикладными исследованиями.

Таким образом, атака стала не только поводом для очередной дипломатической реакции Парижа, но и частью более широкого спора вокруг характера российских ударов по территории Украины. Французский президент связал произошедшее с общей тенденцией усиления атак против гражданского населения.

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