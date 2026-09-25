Макрон предложил Киеву и Москве «двойной мораторий»: где Париж хочет остановить удары

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о введении "двойного моратория" между Украиной и Россией. Париж предлагает прекратить атаки на нефтеперерабатывающие предприятия России и одновременно остановить боевые действия в Черном море.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Прекратите атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и прекратите боевые действия в Черном море", — заявил Макрон в интервью французским телеканалам.

Французский лидер объяснил инициативу необходимостью снизить напряженность на энергетическом рынке. На фоне перебоев с поставками и роста цен любые новые удары по энергетической инфраструктуре способны усилить давление на рынок топлива.

Макрон уже обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины. Французский лидер называл защиту украинской энергетической системы одним из ключевых вопросов и подчеркивал необходимость укрепления украинской ПВО.

Теперь Париж предлагает расширить дипломатическую инициативу за счет Черного моря. Речь идет о снижении военной активности в регионе, где атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру создают дополнительные риски для международного судоходства.

Еще одним направлением французской дипломатии станет Ормузский пролив. Макрон заявил, что Франция будет работать над восстановлением безопасного судоходства через этот стратегически важный маршрут, через который проходят значительные объемы нефти и других энергоносителей.

Кроме того, Париж намерен призвать страны G7 вновь использовать стратегические нефтяные резервы. По замыслу французских властей, это должно помочь компенсировать возможные перебои с поставками и снизить напряжение на рынке.

Инициатива Макрона фактически связывает две проблемы – войну в Украине и глобальную энергетическую нестабильность. Однако для реализации моратория потребуется согласие обеих сторон конфликта и механизм контроля за его соблюдением.

Пока предложение Парижа остается дипломатической инициативой. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от реакции Киева и Москвы, а также от способности западных стран согласовать общую позицию по энергетической безопасности.

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