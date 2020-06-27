Макрон собирается в гости к Путину: о чем хочет поговорить

Французский лидер Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время поехать в Россию и встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление президента Франции.

Сообщается, что Макрон намерен продолжить переговоры с Путиным. Речь идет о переговорах по укреплению доверия, начатые в форте Брегансон.

"Я скоро поеду в Россию", - сообщил глава Франции.

Кроме того, французский лидер заявил, о чем будет идти речь при встрече. На повестке дня основными будут такие темы: европейская безопасность, региональные конфликты и изменение климата.

Добавим, что накануне, 26 июня, между главами государств состоялся видеозвонок. Во время него Макрон призвал Европу пересмотреть свое стратегическое партнерство с Россией. По словам Макрона, политика неповиновения в отношении Москвы в последние годы провалилась.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью признался, что переговоры с Владимиром Путиным это сложная и запутанная работа.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Макрон осудил Евросоюз за закрытие границ во время пандемии.

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