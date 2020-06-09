Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня

Париж планирует открыть Эйфелеву башню уже 25 июня спустя три месяца закрытия из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

Эйфелева башня была закрыта в течение более трех месяцев — самое длительное закрытие достопримечательности со времен Второй мировой войны в середине 20 века.

Руководство достопримечательности подготовило целый ряд ограничений для гостей. Все посетители старше 11 лет обязаны будут носить защитную маску для лица и соблюдать социальную дистанцию. Передвигаться по Эйфелевой башне можно будет только по лестнице, а на каждом этаже-платформе ограничат количество посетителей. Для соблюдения социальной дистанции также планируют сделать разметку и установить специальные вывески.

На сайте Эйфелевой башни рекомендуют покупать билеты онлайн, чтобы не создавать очереди и столпотворения возле касс достопримечательности. Ранее в Париже открыли Версальский дворец 6 июня, а музей Лувр начнет принимать гостей уже с 6 июля.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция не планирует вводить жесткий карантин в случае второй волны пандемии коронавируса Covid-19.

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