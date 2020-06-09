Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня

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Антон Корнилов
Париж планирует открыть Эйфелеву башню уже 25 июня спустя
три месяца закрытия из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в
издании Reuters.
Эйфелева башня была закрыта в течение более трех месяцев —
самое длительное закрытие достопримечательности со времен Второй мировой войны
в середине 20 века.
Руководство достопримечательности подготовило целый ряд
ограничений для гостей. Все посетители старше 11 лет обязаны будут носить защитную
маску для лица и соблюдать социальную дистанцию. Передвигаться по Эйфелевой
башне можно будет только по лестнице, а на каждом этаже-платформе ограничат
количество посетителей. Для соблюдения социальной дистанции также планируют
сделать разметку и установить специальные вывески.
На сайте Эйфелевой башни рекомендуют покупать билеты онлайн,
чтобы не создавать очереди и столпотворения возле касс достопримечательности.
Ранее в Париже открыли Версальский дворец 6 июня, а музей Лувр начнет принимать
гостей уже с 6 июля.
Как сообщал портал "Комментарии", Франция не планирует
вводить жесткий карантин в случае второй волны пандемии коронавируса Covid-19.
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