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Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня

Эйфелева башня была закрыта три месяца

сегодня, 21:30
Автор:

Антон Корнилов
Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня

Париж планирует открыть Эйфелеву башню уже 25 июня спустя три месяца закрытия из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

Эйфелева башня была закрыта в течение более трех месяцев — самое длительное закрытие достопримечательности со времен Второй мировой войны в середине 20 века.

Руководство достопримечательности подготовило целый ряд ограничений для гостей. Все посетители старше 11 лет обязаны будут носить защитную маску для лица и соблюдать социальную дистанцию. Передвигаться по Эйфелевой башне можно будет только по лестнице, а на каждом этаже-платформе ограничат количество посетителей. Для соблюдения социальной дистанции также планируют сделать разметку и установить специальные вывески.

На сайте Эйфелевой башни рекомендуют покупать билеты онлайн, чтобы не создавать очереди и столпотворения возле касс достопримечательности. Ранее в Париже открыли Версальский дворец 6 июня, а музей Лувр начнет принимать гостей уже с 6 июля.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция не планирует вводить жесткий карантин в случае второй волны пандемии коронавируса Covid-19.


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Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-france-eiffel-towe/eiffel-tower-in-paris-to-welcome-back-visitors-on-june-25-idUKKBN23G29P?il=0
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