Трамп захотел видеть Путина в Майами: почему приглашение на G20 может обернуться громким скандалом

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть российского диктатора Владимира Путина на саммите G20, который запланирован на 14–15 декабря в Майами. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на заявление американского лидера во время общения с журналистами.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

У Трампа спросили, ожидает ли он участия российских представителей в предстоящей встрече и может ли лично Путин приехать в Соединенные Штаты. В ответ глава Белого дома выразил готовность принять российского президента, однако не стал утверждать, что его присутствие уже согласовано.

"Я был бы очень рад видеть Путина на саммите G20. Не знаю, приедет ли он", — заявил Трамп.

Высказывание американского президента привлекло внимание на фоне продолжающейся войны России против Украины и дискуссий о возможных переговорах между Москвой и Вашингтоном. Саммит G20 может стать площадкой для контактов лидеров крупнейших экономик мира, однако участие российского президента пока остается под вопросом.

Возможный приезд Путина в Майами способен вызвать серьезную политическую реакцию как в США, так и среди европейских союзников Вашингтона. Для одних такой шаг может означать возможность прямого диалога, для других – риск предоставить российскому руководству дополнительную международную легитимность без предварительных уступок по войне против Украины.

При этом слова Трампа не означают, что официальное приглашение уже направлено или что Кремль подтвердил участие. Американский президент выразил личную готовность увидеть Путина на саммите, оставив открытым главный вопрос: состоится ли встреча в Майами и приведет ли она к каким-либо конкретным договоренностям.

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