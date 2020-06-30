В Британии сообщили о перспективах возвращения России в состав Большой Семерки

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что Росийская Федерация не имеет возможности вернуться в состав Большой Семерки, поскольку не изменяет оккупационной повестки в отношении украинских территорий. Об этом она поведала в интервью агентству "РБК-Украина", ссылаясь на позицию правительства Соединенного Королевства.

Так, она рассказала, что из-за коронавируса среди руководителей семи государств появилась мысль, что Россию нужно вернуть в G7. Однако премьер-министр Борис Джонсон заявил, что этого не произойдет и это не является причиной, чтобы прощать агрессию на востоке Украины или незаконную аннексию Крыма.

"Вы сами исключили себя из G7 подобного рода поведением. Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о "большой семерке" и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются", - заявила посол.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об острой критике британского правительства на предложение президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России на прежнее место в G7.

"Британия будет выступать против любого предложения о реадмиссии России в G7. Таким образом правительство страны выразило свою позицию касательно инициативы американского президента Дональда Трампа о расширении группы", - сообщает западная пресса.







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