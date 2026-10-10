Берлин дал однозначный ответ: будет ли менять санкционный курс после сделки Трампа и Путина

Германия не намерена возобновлять закупки российского дизельного топлива, несмотря на объявленную договоренность между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Берлин подтвердил приверженность действующим ограничениям против Москвы и заявил о готовности совместно с европейскими партнерами работать над новыми санкциями. Об этом сообщает Welt.

Германия. Фото: из открытых источников

Позицию правительства озвучил его пресс-секретарь Штефан Корнелиус. По его словам, Германия продолжает придерживаться ранее принятых решений в отношении России, а поддержка Украины в противостоянии российской агрессии остается неизменной.

"Немецкое правительство придерживается своих решений относительно санкций против России и совместно с европейскими партнерами работает над введением новых санкций", — подчеркнул Корнелиус.

В Министерстве экономики Германии также подтвердили, что страна полностью поддерживает санкционные пакеты. Представитель ведомства, возглавляемого Катериной Райхе, напомнила: российская нефть и нефтепродукты находятся под санкциями Евросоюза с 2023 года.

По ее словам, с момента введения ограничений Германия не импортирует из России ни нефть, ни нефтепродукты. Берлин также диверсифицировал источники поставок, поэтому зависимость от российского сырья отсутствует.

Заявление немецких властей прозвучало на фоне обсуждения соглашения Вашингтона и Москвы о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Эта договоренность вызвала вопросы относительно возможного смягчения санкционного давления и экономических выгод для Кремля.

Однако Берлин дал понять, что американско-российские договоренности не меняют немецкую политику в отношении российских энергоресурсов. Германия намерена сохранять ограничения и продолжать поддержку Украины.

Таким образом, в вопросе закупок российского топлива Берлин обозначил четкую позицию: возвращение к прежней зависимости от российских энергоресурсов не рассматривается, а санкционный курс остается в силе.

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