"Для нас это основной приоритет": в ФРГ сделали громкое заявление о дальнейшем существовании Украины

Германия выразила поддержку идее предоставления Украине так называемого "репарационного кредита", которая должна базироваться на замороженных российских активах. Канцлер Фридрих Мерц призвал как можно быстрее принять окончательное решение по этим средствам. Об этом он заявил после переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине, передает DW.

Фото: из открытых источников

Мерц подчеркнул, что Украина должна получить стабильные и долгосрочные финансовые ресурсы, необходимые для противодействия российской агрессии.

"Это для нас высокий приоритет, самый высокий приоритет", — подчеркнул канцлер.

По его словам, этот вопрос он "почти каждый день" обсуждает с партнерами в Европе и Еврокомиссией.

Канцлер также отметил, что как Германия, так и Кипр выступают за использование российских активов в поддержку Украины. Он добавил, что передал Еврокомиссии свои предложения по долгосрочному финансированию, и эти наработки сейчас находятся на рассмотрении.

Financial Times напоминает, что ранее Мерц предлагал предоставить Украине "репарационный кредит" в объеме до 140 миллиардов евро, используя замороженные активы России. По его мнению, такой шаг продемонстрировал бы Москве, что у Киева есть значительно больший запас устойчивости.

Речь идет, прежде всего, об активах Центробанка РФ, замороженных в странах Европейского Союза после начала полномасштабной войны. План предусматривает, что сначала кредит должен быть обеспечен бюджетными гарантиями стран-членов ЕС, а в дальнейшем – новым бюджетом Евросоюза на 2028-2034 годы.

"Германия была и остается осторожной по конфискации замороженных активов российского Центробанка в Европе — и это имеет свои основания. Но это не должно нас останавливать: мы должны найти способ направить эти средства на оборону Украины", — подчеркнул Мерц.

