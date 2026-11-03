Это неприемлемо: Мерц жестко обратился к Трампу из-за скандального решения по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина обязательно должна быть представлена на саммите G20 в Майами, если президент США Дональд Трамп пригласит туда российского диктатора Владимира Путина. По его словам, обсуждать будущее Украины без участия ее руководства недопустимо. Об этом Мерц сказал 3 ноября во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

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Немецкий канцлер подчеркнул, что окончательное решение о приглашении участников саммита принимает его хозяин – в этом случае американский президент. В то же время если Трамп решит пригласить Путина, а среди тем встречи будет война в Украине, за столом переговоров должен быть и Зеленский.

"Если президент Трамп решит пригласить российского президента на саммит в Майами, то нужно говорить об Украине. А если мы должны говорить об Украине, то президент Украины должен быть за столом", — заявил Мерц.

Он также подчеркнул, что Европа не согласится на сценарий, при котором судьбу Украины будут решать другие государства без участия. По словам канцлера, в случае присутствия украинского президента на переговорах европейские страны также должны приобщиться к обсуждению.

"Поэтому нельзя принять, чтобы другие страны решали судьбу Украины без привлечения Украины. А если Украина будет за столом, то Европа тоже там будет", — сказал политик.

Мерц добавил, что европейские партнеры уже обсуждают подготовку к саммиту. Он призвал не упускать возможности для дипломатического урегулирования войны.

Напомним, США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти 14–15 декабря 2026 года в Майами. В Кремле заявляли, что российский диктатор пока не определился, будет ли принимать участие во встрече.

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