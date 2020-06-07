Германия не станет эвакуировать из-за рубежа граждан с коронавирусом

Германия не станет эвакуировать своих граждан, которые заразятся коронавирусом на отдыхе в других странах. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию", - подчеркнул политик.

Впрочем, дипломат тут же уточнил, что в экстренных случаях консульские учреждения окажут необходимую поддержку. Но правительство уже не станет организовывать авиарейсы и отправлять самолеты за своими гражданами.

Германия снимает предупреждение для своих граждан об опасности отдыха за рубежом с 15 июня. В связи с этим МИД ФРГ предостерегает тех, кто собрался отдохнуть за рубежом о невозможности эвакуации. В настоящее время немецкие дипломаты ведут переговоры с Турцией об открытии границ для немецких туристов.

Как сообщал портал "Комментарии", Германия ослабляет карантинные ограничения для прибывающих туристов из ряда стран. Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел ФРГ. Речь идет о путешественниках, которые приезжают из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании. В то же время, власти будут рекомендовать двухнедельную обсервацию для прибывающих из стран с высоким количеством случаев заражения COVID-19.

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