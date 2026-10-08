Германия готовит Украине новое оружие: какой важный козырь в войне потеряет Путин

Немецкая оборонная компания Quantum Systems готовит масштабную поставку Украине дронов-перехватчиков SPYS, которые предназначены в том числе для противодействия российским реактивным беспилотникам "Герань-4" и "Герань-5".

Перехватчики реактивных дронов. Фото: из открытых источников

Как сообщил вице-президент компании Маттиас Лена на прессбрифинге в Берлине, стороны подписали письмо о намерениях по обеспечению пакета из десятков тысяч SPYS. По его словам, первые тысячи аппаратов уже могут быть переданы Украине в течение текущего года.

SPYS создается Quantum Systems совместно с украинской компанией WIY в рамках предприятия Quantum WIY Industries. При разработке системы использовали опыт эксплуатации других решений компании непосредственно в Украине, включая дрон-перехватчик STRILA.

В Quantum Systems заявляют, что эффективность противодействия российским реактивным беспилотникам в последнее время заметно выросла. Если первоначально уровень перехватов был низким, затем он превысил 30%, а в последние ночи показатель, по словам представителя компании, достиг более 50%.

При этом в компании подчеркивают: речь идет не исключительно о работе дронов-перехватчиков. Украина использует комплекс различных средств, включая истребители F-16, способные противодействовать Shahed, а также другие отечественные и зарубежные разработки.

Масштабировать выпуск SPYS планируют с использованием уже существующей производственной базы, созданной для STRILA. Маттиас Лена сообщил, что потенциальные объемы производства могут составлять несколько тысяч аппаратов в месяц.

Таким образом, речь идет не о разовой поставке, а о попытке создать массовый инструмент противодействия новой угрозе. Если заявленные планы будут реализованы, Украина сможет значительно увеличить количество средств, предназначенных непосредственно для перехвата российских реактивных беспилотников.

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