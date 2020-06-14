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Гражданам Германии придется платить за эвакуацию

Власти Германии вводят плату за услугу эвакуации

сегодня, 11:18
Автор:

Сергей Медведев
Гражданам Германии придется платить за эвакуацию

Германия продолжит эвакуировать своих граждан, которые застряли в других странах, однако будет делать это на платной основе. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел ФРГ. В ближайшее время возвращенные туристы получат счет за доставку домой.

 "Участники этой программы в ближайшие дни и недели будут индивидуально проинформированы об их доле расходов", – сказано в сообщении ведомства.

Массовая эвакуация немцев из других стран началась 17 марта. За пять недель в Германию было вывезено 240 тысяч человек, в том числе 66 тысяч – на самолетах, арендованных МИД ФРГ. Теперь же представители министерства считают, что граждане, которые воспользовались услугой эвакуации, должны ее финансировать. При этом дипломаты ссылаются на закон о консульских услугах.

"Для граждан будут установлены суммы платежей с учетом дальности маршрута, средних цен на билеты и стоимости программ по эвакуации граждан в других странах ЕС", – уточнили в немецком МИДе.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство инфраструктуры сообщило, что продолжает заниматься эвакуацией граждан Украины с территорий стран в разных концах планеты. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на странице в Facebook, ссылаясь на главу министерства Владислава Криклия. Так, в публикации указан график перелетов в те или иные страны, где фактически застряли наши соотечественники.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4240502-nemtsam-prydetsia-zaplatyt-za-evakuatsyui-yz-za-koronavyrusa
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