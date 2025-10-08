logo

Лучше бы молчала: Меркель обвинили в начале войны в Украине и Европе
НОВОСТИ

Лучше бы молчала: Меркель обвинили в начале войны в Украине и Европе

Литовский политик отметил, что Меркель демонстрирует "перевернутую логику" и пытается переложить ответственность на других.

8 октября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подверг резкой критике заявление эксканцлера Германии Ангелы Меркель, призвав его пересмотреть собственное политическое наследие вместо того, чтобы снимать с себя ответственность и перекладывать его на другие государства.

Лучше бы молчала: Меркель обвинили в начале войны в Украине и Европе

Ангела Меркель. Фото: 24 Канал

В комментарии для LRT литовский дипломат отреагировал на интервью Меркель, в котором она обвинила Польшу и страны Балтии в якобы блокировании диалога Евросоюза с Владимиром Путиным. Меркель заявила, что именно эти действия помешали избежать полномасштабного вторжения России в Украину.

Ландсбергис подчеркнул, что такие заявления – это попытка эксканцлера переложить последствия собственной политики на других. Он отметил, что именно внешнеполитический курс Меркель открыл России путь агрессии против соседних государств.

По его словам, во время каденции Меркель Россия дважды совершала военные нападения – в 2008 году на Грузию и в 2014-м на Украину. При этом, как считает политик, Кремль начал готовиться к масштабной войне против Украины задолго до 2022 года.

Литовский дипломат назвал Меркель примером "перевернутой логики" — мол, именно она внесла наибольший вклад в укрепление позиций России, а теперь пытается уйти от ответственности, обвиняя других. По его мнению, подобные действия свидетельствуют о страхе Меркель за свое политическое наследие.

"Ее беспокоит, каким будет наследство после ухода из большой политики. Но лучше было бы молчать или честно признать свои ошибки. Потому что выбранная ею тактика выглядит наименее достойно", — считает Ландсбергис.

Портал "Комментарии" уже писал , что удары ВСУ по топливной и энергетической инфраструктуре РФ повлекли за собой серьезные искажения внутреннего рынка топлива в России, отметил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.



