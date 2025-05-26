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Намек на Taurus: Шольц сделал обнадеживающее заявление о решении союзников

По информации СМИ, Британия, Франция, Германия и США больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины

26 мая 2025, 15:30 comments1440
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Кравцев Сергей

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на ряд военных поставок на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть в Европе (CGTN Europe) в X (Twitter) со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.

Намек на Taurus: Шольц сделал обнадеживающее заявление о решении союзников

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Также информацию подтверждает Clash Report, заявляя, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия на Украину. Издание также сообщает, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

Мерц также подчеркнул необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. Ожидается, что Германия может доставить украинским войска 100-150 этих ракет, являющихся аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп резко охарактеризовал российского диктатора Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и безосновательно убивает людей в Украине. Свое заявление Трамп сделал в соцсети Truth Social. Можно ли ожидать, что теперь администрация США изменит свое отношение к Путину, введет новые санкции и продолжит поставки вооружения Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц безоговорочно выступает за предложенные Евросоюзом санкции в отношении газопровода "Северный поток", соединяющих Россию с Германией. Таким образом новая власть Германии пытается помешать попыткам США и РФ по возобновлению поставок российского "голубого топлива" по этому маршруту. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financinal Times".




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Источник: https://x.com/CGTNEurope/status/1926968608799776941
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