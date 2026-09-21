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Партия Мерца потерпела сокрушительное поражение на выборах: важное заявление канцлера

Канцлер Германии назвал результат партии на выборах в Мекленбурге - Передней Померании «катастрофой», но заявил, что намерен продолжить реформы

21 сентября 2026, 11:02
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен отказываться от проведения реформ после неудачного результата его Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Мекленбурге – Передней Померании. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Партия Мерца потерпела сокрушительное поражение на выборах: важное заявление канцлера

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Я беру на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперед", — заявил Мерц, комментируя итоги голосования. 

По его словам, Германия способна проводить масштабные преобразования, а успешные реформы должны не только улучшить жизнь граждан, но и изменить восприятие страны внутри и за ее пределами.

При этом результат ХДС на выборах в Мекленбурге – Передней Померании канцлер назвал "катастрофой". Партия получила лишь 4,9% голосов и не преодолела установленный пятипроцентный барьер. Это стало худшим результатом ХДС на выборах в земельный парламент за всю послевоенную историю Германии.

Первое место в регионе заняла "Альтернатива для Германии" (AfD), получившая 38,2% голосов. Социал-демократы набрали 35,5%.

Еще одним испытанием для ХДС стали выборы в Берлине. По предварительным результатам, партия получила около 18,8% голосов и уступила "Левым", которые набрали 25,7%. ХДС управляет столицей с 2023 года.

Итоги голосования стали частью серии выборов в восточных землях Германии, где AfD в последние годы заметно усилила позиции. Партия активно использует темы миграции, экономических проблем и региональных различий в предвыборной кампании.

На этом фоне Мерц дал понять, что намерен сосредоточиться на федеральной повестке и продолжении реформ. При этом результаты земельных выборов усиливают внимание к политическому положению канцлера и перспективам его партии на фоне растущей конкуренции на востоке страны.

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Источник: https://www.dw.com/ru/levaa-partia-vyigrala-vybory-v-palatu-deputatov-berlina-operediv-hds/a-79348986?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss
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