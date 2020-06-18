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Главная Новости Мир Германия "Политический рекорд": в Германии на пенсию депутат ушла на пенсию в 101 год
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"Политический рекорд": в Германии на пенсию депутат ушла на пенсию в 101 год

Лилель Хайзе была учительницей и пошла в политику ради открытия городского бассейна для плавания

сегодня, 19:35
Автор:

Екатерина Белоброва
"Политический рекорд": в Германии на пенсию депутат ушла на пенсию в 101 год

Член городского совета в городе Кирххаймболандене, Германия Лилель Хайзе объявила о своем уходе на пенсию в возрасте 101 года. Она стала самым старым политиком в ФРГ при том, что ее политическая деятельность длилась всего один год. Об этом передает издание Deutche Welle.

Так, Хайзе долгие годы занималась преподаванием в школе, однако в прошлом году, в возрасте 100 лет решила подать свою кандидатуру на местных выборах, поскольку активно занималась проектом по открытию плавательного бассейна. 

"Для меня плаванье - настоящий эликсир молодости", - поясняет бывший политик.

Дело в том, что бассейн был много лет закрыт и находился в полуразрушенном состоянии, но Лилель Хайзе твердо решила лоббировать процесс его восстановления для горожан и набрала необходимые 900 голосов избирателей. 

Как сообщает издание, в качестве члена городского совета она сумела достичь главной задачи и сложила полномочия по причине плохого слуха, зрения и невозможности долго высиживать длинные заседания политиков. Коллеги провожали Хайзе на заслуженную пенсию с большим теплом, а бургомистр Кирххаймболандене призвал следовать примеру почетной старушки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции  в одном из городов мэром стала женщина-трансгендер, что стало прецедентом для страны.



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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5/a-53854808
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