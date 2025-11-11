logo

BTC/USD

105227

ETH/USD

3569.48

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Помощь Украине: Германия в шаге от принятия кардинального решения
commentss НОВОСТИ Все новости

Помощь Украине: Германия в шаге от принятия кардинального решения

Бюджетный комитет немецкого Бундестага собирается в четверг, 13 ноября, на согласительное заседание по доработке проекта бюджета на 2026 год.

11 ноября 2025, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Правительство Германии планирует значительно расширить военную поддержку Украины в 2026 году, выделив более 11,5 миллиарда евро. По информации NTV, эти средства будут направлены на закупку артиллерийских систем, беспилотников, бронетехники и противовоздушных комплексов Patriot.

Помощь Украине: Германия в шаге от принятия кардинального решения

Фото: из открытых источников

Проект бюджета ФРГ на следующий год предусматривает данную сумму как часть помощи Киеву. По сообщению издания, на прошлой неделе из правительственных источников стало известно, что дополнительное финансирование будет включать в себя модернизацию уже поставленного вооружения и приобретение двух новых систем ПВО Patriot, что повысит обороноспособность украинских войск.

Бюджетный комитет Бундестага планирует провести согласительное заседание в четверг, 13 ноября, чтобы окончательно доработать проект бюджета на 2026 год.

Напомним, что 15 октября на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе — так называемом формате "Рамштайн" — Германия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму более 2 млрд евро и о намерении модернизировать уже поставленное вооружение.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что западные союзники должны оставаться решительными и продолжать поддерживать Киев, поскольку последние события на фронте демонстрируют эффективность украинской обороны. "Германия будет оставаться надежным партнером Украины и увеличит объем помощи. Новые контракты предусматривают дополнительные поставки оружия более чем на 2 млрд евро", — подчеркнул Писториус во время встречи в Берлине, где также присутствовали министр обороны США Пит Хегсет и министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Как уже писали "Комментарии", на Покровском направлении ситуация остается одной из самых сложных на фронте, несмотря на то, что Силы обороны смогли частично разорвать кольцо вражеской обстановки в районе так называемого Покровского "кармана". Это дало украинским подразделениям возможность временно стабилизировать линию фронта и перевести дыхание.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости