Президентская гонка в США: какие ставки делают букмекеры

Уже сегодня в США состоятся юбилейные, 60 президентские выборы, и борьба между кандидатами на финишной прямой. Главные соперники – республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис – пытаются заручиться максимальной поддержкой избирателей. По последним данным букмекеров, ситуация для Трампа выглядит не так стабильно, как несколько дней назад: его шансы на победу снизились, а поддержка Харрис постепенно растет.

Букмекеры делают ставки: Харрис догоняет Трампа

По состоянию на сегодняшний день, крупнейшие букмекерские платформы мира демонстрируют интересные изменения. Например, на BetOnline, ставки показывают 56% в пользу Трампа и 44% Харрис. Еще 1 ноября ситуация выглядела совсем иначе – тогда Трампу прогнозировали 62%, а Харрис – 38%. Сходные колебания показывает Betfair, где шансы Трампа упали с 59% до 55%, в то время как у Харрис они выросли с 36% до 41%.

Шведская компания Betsson, которая на прошлой неделе оценивала вероятность победы Трампа в 62% против 38% Харрис, теперь показывает другие данные: 57% против 44%. Платформа Bovada также демонстрирует рост поддержки Харрис с 39% до 44%, хотя ставки на Трампа остаются на уровне 56%.

Австрийская компания Bwin тоже снизила прогнозы для Трампа, теперь у него 57% поддержки против 63% раньше, тогда как Харрис поднялась с 38% до 44%. А на Polymarket Трампу прогнозируют 56% шансов на победу, а Харрис – 41%, при том что еще неделю назад эти показатели составляли 62% против 39% соответственно.

На Smarkets Трамп потерял несколько позиций, его поддержка опустилась с 59% до 55%, а ставки по Харрису поднялись с 38% до 42%. Важно понимать, что ставки букмекеров – это не точный прогноз, а отображение общей динамики и настроений.