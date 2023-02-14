Реакция США на планы Кремля совершить госпереворот в Молдове

Чиновники США утверждают, что у них нет точных доказательств о планах Кремля совершить государственный переворот в Молдове. Однако уверяют, что это сродни поведению России и ее руководства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский передал президенту и Молдове планы России захватить власть в ее стране. Через несколько дней Майя Санду обнародовала детали, по которым Кремль планировал совершить государственный переворот в Молдове. На это отреагировали в США.

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"Это глубоко тревожная новость. Они, безусловно, не выходят за пределы российского поведения, и мы абсолютно поддерживаем молдавское правительство и молдавский народ", – сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В планах Путина были диверсионные нападения на правительственные здания, включая захваты заложников, а также сотрудничество с пророссийской оппозицией.

Кирби добавил, что, хотя нет независимого подтверждения таких планов, США "безусловно не подвергают сомнению способность или желание" Путина осуществить такую попытку. "Действительно, это пьеса прямо из российского учебника", — сказал спикер.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане также говорил о ситуации в Молдове во время дискуссий в Берлине накануне Мюнхенской конференции по безопасности. Он подтвердил, что Россия пытается подорвать демократическую систему в Молдавии, готовя государственный переворот в этой стране.

"Россияне пытаются помешать проевропейскому курсу Молдовы, пытаются углубить существующие в этой стране разногласия. Они пытаются взорвать лидерство Майи Санду", — сказал замглавы НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль планировал захватить Молдову. Как следует реагировать на угрозу со стороны России.

Также "Комментарии" писали о том, что на фоне плана Кремля захватить Молдову, премьер страны уходит в отставку.