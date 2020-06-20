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С судом и скандалами: в Германии появился памятник Ленину

В Германии все же установили памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину, хотя велись долгие споры между городской властью и инициаторами

20 июня 2020, 23:01
Автор:

Таисия Ерохина
С судом и скандалами: в Германии появился памятник Ленину

Фото: twitter.com/RFERL

В Германии в городе Гельзенкирхене сегодня установили памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину, это первая подобная статуя в западной части страны. Об этом сообщает Deutschlandfunk Kultur.

Так, "Ленин" появился перед федеральной штаб-квартирой марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Отмечается, что город безуспешно пытался помешать установке памятника во дворе здания, возведение более двухметровой статуи русского коммуниста и революционера несколько раз откладывалось. Городской совет Гельзенкирхена даже подал на марксистов в суд, пытаясь остановить акцию, назвав Ленина "представителем насилия, подавления, террора и огромных человеческих страданий". Кроме того, в городе уверены, что статуя не впишется в архитектурный код. Но МЛПГ все же отстояли свое решение. Добавим, что статуя была изготовлена в СССР, а немецкая партия купила ее в Чехии за 18 тысяч долларов.

Глава партии Габи Фехтнер назвал Ленина "ведущим мировым мыслителем и пионером свободы и демократии для масс". Более того, хотят привезти еще одну статую Маркса в Гельзенкирхен. Но город попросил обсудить важность этих памятников в контексте местной истории.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании отказался сносить памятник Черчиллю из-за расизма.


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Источник: https://www.rferl.org/a/germany-marxists-lenin-statue-germany/30681737.html
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