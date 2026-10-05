Снова в обойме Путина: экс-канцлер ФРГ получил новую должность в российском бизнесе

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь оказался в центре политического скандала из-за своей деятельности в российском бизнесе. Экс-глава немецкого правительства вошел в наблюдательный совет "Гиперглобуса" — компании, которая управляет сетью немецких гипермаркетов Globus в России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Герхард Шредер. Фото: из открытых источников

Новое назначение уже вызвало резкую реакцию в Германии. Депутат Бундестага и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер назвал новую работу Шредера "предательством Европы и собственной страны".

Политик также обратил внимание на недавнюю встречу Шредера с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они пожали друг другу руки 28 сентября во время торжеств по случаю 75-летия Федерального конституционного суда в Карлсруэ.

"Тот, кто публично и демонстративно пожимает Шредеру руку, тем самым хочет показать свою позицию", — написал Кизеветтер в соцсети X.

Не менее жестко высказался политолог Кельнского университета Томас Йегер. Он назвал новую деятельность бывшего канцлера лоббистским заказом в России.

Экономист Ян Шнелленбах также подверг Шредера критике, назвав его поведение "бесстыдством".

Исследователь Фонда науки и политики Янис Клюге считает, что назначение может иметь практическую выгоду для российского бизнеса. По его оценке, присутствие Шредера в структуре компании способно обеспечить ей дополнительную защиту от потенциальных действий российских властей в отношении активов.

"Шредер вновь монетизирует свой доступ к Путину", — заявил Клюге.

Новая должность стала очередным эпизодом в многолетних связях Шредера с российскими компаниями. Ранее он занимал руководящие позиции в "Роснефти" и компании — операторе газопровода "Северный поток". На этом фоне его возвращение к работе в российском бизнесе вновь вызвало в Германии дискуссию о границах допустимого для бывших государственных руководителей.

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