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Снова в обойме Путина: экс-канцлер ФРГ получил новую должность в российском бизнесе

Экс-канцлер Германии вошел в наблюдательный совет компании, управляющей сетью Globus в России, вызвав новую волну критики в немецкой политике и экспертной среде

5 октября 2026, 07:01
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Кравцев Сергей

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь оказался в центре политического скандала из-за своей деятельности в российском бизнесе. Экс-глава немецкого правительства вошел в наблюдательный совет "Гиперглобуса" — компании, которая управляет сетью немецких гипермаркетов Globus в России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Снова в обойме Путина: экс-канцлер ФРГ получил новую должность в российском бизнесе

Герхард Шредер. Фото: из открытых источников

Новое назначение уже вызвало резкую реакцию в Германии. Депутат Бундестага и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер назвал новую работу Шредера "предательством Европы и собственной страны".

Политик также обратил внимание на недавнюю встречу Шредера с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они пожали друг другу руки 28 сентября во время торжеств по случаю 75-летия Федерального конституционного суда в Карлсруэ.

"Тот, кто публично и демонстративно пожимает Шредеру руку, тем самым хочет показать свою позицию", — написал Кизеветтер в соцсети X.

Не менее жестко высказался политолог Кельнского университета Томас Йегер. Он назвал новую деятельность бывшего канцлера лоббистским заказом в России.

Экономист Ян Шнелленбах также подверг Шредера критике, назвав его поведение "бесстыдством".

Исследователь Фонда науки и политики Янис Клюге считает, что назначение может иметь практическую выгоду для российского бизнеса. По его оценке, присутствие Шредера в структуре компании способно обеспечить ей дополнительную защиту от потенциальных действий российских властей в отношении активов.

"Шредер вновь монетизирует свой доступ к Путину", — заявил Клюге.

Новая должность стала очередным эпизодом в многолетних связях Шредера с российскими компаниями. Ранее он занимал руководящие позиции в "Роснефти" и компании — операторе газопровода "Северный поток". На этом фоне его возвращение к работе в российском бизнесе вновь вызвало в Германии дискуссию о границах допустимого для бывших государственных руководителей.

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Источник: https://www.dw.com/uk/zrada-evropi-reakcii-u-nimeccini-na-robotu-sredera-u-rf/a-79534908
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