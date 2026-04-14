"Став новым Шольцом": Мертвецу выдвинули жесткие обвинения из-за помощи Украине

В немецком парламенте прозвучала критика в адрес канцлера Фридриха Мерца из -за его нежелания согласовать передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Представители партии Союз 90/Зеленые считают такую позицию недостаточно решительной и не отвечающей современным вызовам безопасности.

В преддверии визита президента Владимира Зеленского в Германию "зеленые" призвали правительство активизировать военную помощь Украине, в частности рассмотреть возможность передачи высокоточного дальнобойного оружия. Заместитель председателя парламентской фракции Агнешка Брюггер подчеркнула, что вопрос поставки ракет Taurus давно нуждается в положительном решении. Она подчеркнула, что аргументы против этого шага выглядят все менее убедительными.

Брюггер также провела параллели с позицией бывшего канцлера Олафа Шольца , ранее также отказывавшегося передавать эти ракеты Украине. По ее мнению, нынешняя международная ситуация усиливает необходимость такого решения. В частности, она упомянула политические факторы, связанные с Дональдом Трампом , а также атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Депутат подчеркнула, что Украина сегодня выступает не просто как нуждающаяся в помощи, а как ключевой фактор европейской безопасности, сдерживая российскую агрессию. Она также призвала немецкое правительство перенимать украинский опыт ведения войны, ведь, по ее словам, многие европейские страны могли бы научиться решимости и эффективности Киева.

В то же время, критике подверглось и то, что правительство Германии, несмотря на предыдущие заявления, до сих пор не использует все возможности для поддержки Украины. По мнению представителей "зеленых", такая осторожность выглядит безответственной в условиях продолжающейся войны.

Ранее в марте Мерц заявлял, что не считает передачу ракет Taurus необходимой, аргументируя это развитием военных технологий Украины. Он также объяснял, что во время избирательной кампании допускал возможность передачи этих ракет, поскольку считал, что у Германии есть достаточный запас для этого.

