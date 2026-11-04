Трамп жестко отыгрывается за унижение на выборах в США: на Западе ошарашили заявлением

Президент США Дональд Трамп оказался в ситуации политического давления после результатов промежуточных выборов, на которых его партия потерпела поражение. На этом фоне от американского лидера можно ожидать непредсказуемых шагов. Такую оценку приводит британский телеканал Sky News, подчеркивая, что, несмотря на внутриполитические проблемы, Трамп продолжает оказывать значительное влияние на международную политику и может использовать его в собственных интересах.

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Как отмечает издание, изменения в Конгрессе создадут для президента США дополнительные трудности внутри страны. Речь идет о возможных расследованиях, бюджетных ограничениях и политическом противостоянии. В то же время эти обстоятельства могут подтолкнуть Трампа к более активным и рискованным действиям на международной арене, где его возможности остаются шире.

"Ограниченный и преследуемый внутри страны, за рубежом он будет и дальше иметь свободу для маневров и демонстрации силы. На этот раз ему больше не нужно беспокоиться о предстоящих выборах, ведь бороться уже фактически не за что", – пишет Sky News.

Журналисты напоминают, что за два года президентства Трамп существенно изменил международную повестку дня. В частности, издание упоминает его политику в отношении России, войну в Иране и масштабный политический кризис в США. За эти решения Республиканская партия, по мнению авторов материала, наконец заплатила политическую цену.

Среди возможных сценариев Sky News называет новые попытки заключить международные мирные соглашения и организовать встречи с авторитарными лидерами, в частности, Ким Чен Ином, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В то же время, не исключается дальнейшее обострение противостояния с Ираном или возникновение новых международных конфликтов.

"Трамп постарается сделать все возможное, чтобы сформировать собственное политическое наследие. Никто не знает, на какие еще авантюры можно подтолкнуть этого разгневанного президента. Его политические противники в Конгрессе попытаются ограничить его действия, но у самого Трампа могут быть совсем другие планы", – заключает Sky News.

Портал "Комментарии" уже писал, что результаты промежуточных выборов в США могут повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране, однако не стоит ожидать, что изменение баланса сил в Конгрессе автоматически приведет к пересмотру американской политики в отношении Украины.