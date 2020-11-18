В Берлине протестуют против карантина (фото)

В течение митинга немцы свистят в свистки и бьют по кастрюлям, которые принесли с собой.

Фото: apnews.com

Сегодня, 18 ноября, в центре Берлина собрались несколько тысяч человек, протестующих против решения Меркель.

Накануне стало известно, что канцлер Германии намерена предоставить правительству полномочия по применению ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Нижняя и верхняя палаты парламента Германии собираются принять закон, который позволит ввести ограничения социальных контактов, правила ношения масок, употребление алкоголя в общественных местах, закрытие магазинов и прекращения спортивных мероприятий.

Хотя большинство немцев понимают необходимость локдауна во время второй волны пандемии коронавируса, но они заявляют, что закон предоставит слишком много полномочий властям и будет угрожать гражданским правам населения. Правая и ультраправая политическая партия "Альтернатива для Германии" (АПН) приравняла новый закон к акту 1933 года, который заложил фундамент нацистской диктатуры.

Полиция выстроилась в линию, чтобы не пропустить толпу в парламент. Правоохранители пытаются избежать повторения инцидента, что произошел в августе, когда протестующие штурмовали лестницу здания парламента.





Фото: apnews.com

Стоит отметить, что большинство протестующих не соблюдали социальной дистанции и не носили медицинские маски.

Германия — одна из стран, которая эффективно противодействовала пандемии COVID-19. В стране зафиксирован самый низкий уровень заболевания коронавирусной инфекцией и уровень смертности во время первой волны. Однако сейчас ситуация значительно изменилась. На сегодня по данным Института Роберта Коха, количество случаев коронавируса возросло до 833 307 больных, а количество погибших составляет 13 119.

Напомним, издание "Комментарии" писали о том, что в Словакии прошел многотысячный митинг против карантина.





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