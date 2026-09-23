В Германии паника из-за подготовки к войне с РФ: кто может сливать информацию Москве

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия подготовила масштабный сценарий действий на случай нового российского нападения в Восточной Европе. Как пишет The New York Times, документ, известный под неофициальным названием "Oplan", насчитывает около 1000 страниц и содержит инструкции для немецких военных и государственных структур.

Германия. Фото: из открытых источников

Доступ к плану имеет ограниченный круг чиновников, среди которых — руководители 16 федеральных земель Германии. Теперь в Берлине рассматривают возможность дополнительно сократить число лиц, имеющих доступ к документу.

Причина – политическая ситуация в восточной Германии. По данным издания, власти опасаются, что секретные сведения могут оказаться в распоряжении "Альтернативы для Германии" (АдГ), которая поддерживает более тесные отношения с Москвой. Партия недавно одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт и пытается сформировать там коалиционное правительство.

По словам трех высокопоставленных немецких чиновников, военное руководство опасается возможной передачи конфиденциальной информации российской стороне в случае усиления позиций АдГ.

В Министерстве обороны Германии заявили, что ведомство оценивает, какие сведения, связанные с безопасностью, нуждаются в дополнительной защите. При этом конкретные детали обсуждений раскрывать отказались.

В самой АдГ отвергают подобные подозрения. Представитель партии Йорк Германн заявил, что было бы недемократично ограничивать доступ к разведывательной информации на основании, по его словам, голословных обвинений.

Спор затрагивает и устройство самой Германии. Федеральная система страны предусматривает значительные полномочия земель, включая собственные разведывательные структуры. Они получают информацию от федеральных органов, что делает вопрос разграничения доступа особенно чувствительным.

Министр обороны Борис Писториус ранее прямо заявлял, что не намерен передавать военную разведывательную информацию правительству, которое возглавила бы АдГ, ссылаясь на ее отношения с Владимиром Путиным.

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