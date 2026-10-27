В Германии усиливают подготовку к войне с Россией: кому отдали важный приказ

Командование сил специального назначения Германии (KSK) перестраивает подготовку военнослужащих с учетом возможного военного противостояния с Россией. Об этом сообщает Bild со ссылкой на командира подразделения, бригадного генерала Андреаса Кюне.

Спецназ Германии. Фото: из открытых источников

По словам генерала, раньше операции спецназа обычно планировались примерно на три дня, после чего бойцы возвращались на базу. Теперь подготовка предусматривает более продолжительное пребывание в полевых условиях и выполнение задач в сложной боевой обстановке.

Кюне также рассказал, что немецкие военнослужащие уже демонстрировали свои возможности во время учений в странах Балтии. По его утверждению, эти маневры должны показать Москве, что возможное нападение на НАТО повлечет для России серьезные потери.

"Путин знает нашу боевую мощь", — заявил командир KSK.

Особое внимание в подготовке уделяется действиям против противника, располагающего танками, артиллерией, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, бойцы тренируются действовать в условиях экстремально низких температур и отрабатывают задачи, актуальные для восточного фланга НАТО.

Кюне подчеркнул, что в случае войны с Россией немецкий спецназ должен начать выполнение задач раньше основных сил Бундесвера. По планам командования, подразделения KSK могут приступить к операциям еще до вступления в бой 45-й танковой бригады Германии, размещенной в Литве.

Такой подход предполагает использование специальных подразделений на раннем этапе возможного конфликта, когда потребуется выполнять отдельные задачи до развертывания основных войск.

При этом, как отмечает Bild, укомплектованность KSK составляет около 70–80%. Отбор остается крайне строгим: успешно проходят его лишь немногим более 15% кандидатов.

Изменения в подготовке отражают растущее внимание Германии к обороне восточного фланга НАТО и необходимости готовить войска к длительным операциям против технически оснащенного противника. При этом речь идет о подготовке к возможному сценарию, а не о подтверждении неизбежности прямого столкновения с Россией.

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