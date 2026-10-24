Германия не должна возвращаться к политике тесного сотрудничества с Россией и вновь зависеть от её энергетических ресурсов. Такую позицию высказал посол ФРГ в Украине Борис Руге в интервью "ЕП", комментируя призывы некоторых европейских политиков восстановить связи с Москвой ради стабильности и мира.

Борис Руге. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, опыт Германии после 1991 года показал, насколько ошибочными оказались надежды на долгосрочное партнёрство с российской стороной. Берлин и другие европейские столицы предпринимали значительные усилия для развития конструктивных отношений, однако, как считает Руге, Москва в итоге выбрала конфронтацию и военную агрессию.

В качестве примеров посол назвал Совет Россия – НАТО, энергетическое сотрудничество и другие механизмы диалога, которые должны были укрепить взаимное доверие. Вместо этого Европа столкнулась с войной, гибридными атаками, вмешательством в информационное пространство и политические процессы.

Особенно серьёзной ошибкой Руге назвал ставку на энергетическую взаимозависимость. Ранее в Европе рассчитывали, что заинтересованность России в европейском рынке станет дополнительным стимулом для сохранения мира. Однако, по оценке дипломата, расчёт не оправдался, поскольку российское руководство преследовало другие цели.

Руге также раскритиковал идеи о восстановлении прежних экономических отношений с Москвой. По его мнению, сторонники такого подхода забывают, что Европа уже на протяжении двух десятилетий пыталась выстроить позитивное взаимодействие с Россией, но в результате столкнулась с серьёзным провалом.

Дипломат выразил сомнение, что большинство жителей Германии поддержит возвращение к прежней энергетической модели. Он также считает маловероятным, что в Западной Европе будет много желающих вновь поставить свои страны в зависимость от российских поставок.

Таким образом, Берлин, по оценке Руге, должен учитывать уроки прошлого и не рассчитывать, что экономические связи сами по себе способны гарантировать безопасность и мир в Европе.

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