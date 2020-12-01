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Главная Новости Мир Германия В Трире погиб младенец, которого выбросило из коляски при столкновении с авто
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В Трире погиб младенец, которого выбросило из коляски при столкновении с авто

По словам полиции, это было преднамеренным нападением

сегодня, 19:48
Автор:

Татьяна Лозовенко

По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе девочка, и еще около 15 получили ранения в результате столкновения автомобиля с толпой пешеходов в немецком городе Трир сегодня. По словам полиции, это было преднамеренным нападением. 

В Трире погиб младенец, которого выбросило из коляски при столкновении с авто

Место происшествия в Трире, Германия

Как пишут местные СМИ, девочка погибла, когда ее выбросило из коляски во время аварии. 

Напомним, 51-летний немец был арестован во вторник днем ​​после того, как машина проехала более полумили по главной пешеходной зоне города, где обычно проходит популярный рождественский рынок. 

Мэр Трира Вольфрам Лейбе сообщил региональному телеканалу SWR, что водитель совершил "неистовство", в результате которого погибли несколько человек, но мотивы нападения еще не были ясны.   

Ранее "Комментарии" писали, что 



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9005601/Car-hits-pedestrianhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-9005601/Car-hits-pedestrians-leaving-injured-German-city-Trier.htmls-leaving-injured-German-city-Trier.html
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