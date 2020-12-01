В Трире погиб младенец, которого выбросило из коляски при столкновении с авто

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Татьяна Лозовенко
По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе девочка, и еще около 15 получили ранения в результате столкновения автомобиля с толпой пешеходов в немецком городе Трир сегодня. По словам полиции, это было преднамеренным нападением.
Место происшествия в Трире, Германия
Как пишут местные СМИ, девочка погибла, когда ее выбросило из коляски во время аварии.
Напомним, 51-летний немец был арестован во вторник днем после того, как машина проехала более полумили по главной пешеходной зоне города, где обычно проходит популярный рождественский рынок.
Мэр Трира Вольфрам Лейбе сообщил региональному телеканалу SWR, что водитель совершил "неистовство", в результате которого погибли несколько человек, но мотивы нападения еще не были ясны.
Ранее "Комментарии" писали, что
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