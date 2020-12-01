В Трире погиб младенец, которого выбросило из коляски при столкновении с авто

По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе девочка, и еще около 15 получили ранения в результате столкновения автомобиля с толпой пешеходов в немецком городе Трир сегодня. По словам полиции, это было преднамеренным нападением.

Место происшествия в Трире, Германия

Как пишут местные СМИ, девочка погибла, когда ее выбросило из коляски во время аварии.

Напомним, 51-летний немец был арестован во вторник днем ​​после того, как машина проехала более полумили по главной пешеходной зоне города, где обычно проходит популярный рождественский рынок.

Мэр Трира Вольфрам Лейбе сообщил региональному телеканалу SWR, что водитель совершил "неистовство", в результате которого погибли несколько человек, но мотивы нападения еще не были ясны.

Ранее "Комментарии" писали, что





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!