«Запрос на реванш»: почему немцы отворчаиваются от центристов и голосуют за радикалов

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Кравцев Сергей
Выборы в Мекленбурге – Передней Померании стали продолжением тенденции после триумфа АдГ в Саксонии-Ангальте в начале сентября. Нынешние результаты стали следствием целого вала проблем, которые накапливались за последний десяток лет, начиная с миграционного кризиса и "зеленого поворота". Об этом рассказала эксперт Украинского института политики Ева Декай.
Выборы в Германии. Фото: из открытых источников
При этом эксперт подчеркивает, что политически Германия неоднородна. На востоке (в Мекленбурге – Передней Померании) преобладает поддержка радикальной оппозиции. На Западе страны, где проживает большинство населения и решается судьба федеральных выборов, позиции центристских партий остаются стабильными.
По ее словам, примерно те же причины привели и к историческому успеху "Левых" в Берлине, которые в целом сфокусировались на социальных проблемах, и в первую очередь доступности жилья. Ведь управляющая там ХДС проблему стоимости жизни решить вообще не смогла. Именно "Левые" имеют реальный шанс сформировать правительство, вероятнее всего, привлекая к коалиции СДПГ и "Зеленых", которые совокупно имеют достаточно голосов для создания большинства.
При этом Ева Декай уточняет, эти результаты не свидетельствуют об общенациональном изменении политических настроений, а об углублении общественно-политического раскола между консервативным Западом, более радикализованным Востоком и социально недовольной столицей – еще как.
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