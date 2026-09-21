«Запрос на реванш»: почему немцы отворчаиваются от центристов и голосуют за радикалов

Выборы в Мекленбурге – Передней Померании стали продолжением тенденции после триумфа АдГ в Саксонии-Ангальте в начале сентября. Нынешние результаты стали следствием целого вала проблем, которые накапливались за последний десяток лет, начиная с миграционного кризиса и "зеленого поворота". Об этом рассказала эксперт Украинского института политики Ева Декай.

Выборы в Германии. Фото: из открытых источников

При этом эксперт подчеркивает, что политически Германия неоднородна. На востоке (в Мекленбурге – Передней Померании) преобладает поддержка радикальной оппозиции. На Западе страны, где проживает большинство населения и решается судьба федеральных выборов, позиции центристских партий остаются стабильными.

"К успеху АдГ (и в целом укреплению позиций правых не только в Германии) привел провал текущей правоцентристской политики федерального правительства ХДС. АдГ опираются на этнический национализм, основой которого является так называемый нативизм – защита коренного населения, авторитаризм и евроскептицизм. И это яркая маркировка системных проблем, с которыми не смогли справиться центристы. Избиратель задает себе вопрос того, почему его налоги идут на зеленые реформы, поддержку иностранцев, "чужую войну", в то время как счета продолжают увеличиваться. У немцев сейчас массовый запрос на антивоенный, экономический и энергетический прагматизм", – отметила эксперт.

По ее словам, примерно те же причины привели и к историческому успеху "Левых" в Берлине, которые в целом сфокусировались на социальных проблемах, и в первую очередь доступности жилья. Ведь управляющая там ХДС проблему стоимости жизни решить вообще не смогла. Именно "Левые" имеют реальный шанс сформировать правительство, вероятнее всего, привлекая к коалиции СДПГ и "Зеленых", которые совокупно имеют достаточно голосов для создания большинства.

"А вот АдГ будет сложно. Пока все остальные партии, несмотря на их победу, отказываются сотрудничать с ними и с высокой вероятностью покинут самую большую фракцию за бортом формирования правительства", – отметила эксперт.

При этом Ева Декай уточняет, эти результаты не свидетельствуют об общенациональном изменении политических настроений, а об углублении общественно-политического раскола между консервативным Западом, более радикализованным Востоком и социально недовольной столицей – еще как.

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