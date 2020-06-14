Беспорядки в Лондоне: сотни ультраправых под арестом

Ультраправые экстремисты устроили массовые беспорядки на улицах Лондона. Столица Великобритании попала под уличный беспредел как футбольных фанатов, так и местных активистов, которые утверждают, что вышли на акции протеста против сноса статуй. Ранее участники движения Black Lives Matter заявили, что намерены свалить произведения искусства.

Как отмечают наблюдатели, сотни мужчин, большинство из которых были подогреты алкогольными напитками, направились к площади Парламента. Люди собрались защитить мемориал Кенотафа на Уайтхолле и памятник Уинстону Черчиллю на Парламентской площади.

Позднее митингующие проявили агрессию к полицейским, - зафиксировано несколько стычек и потасовок с участием правоохранителей. В драках были ранены 15 гражданских активистов, травмы получили двое полицейских. В результате беспорядков полиция арестовала более 100 человек.

Как сообщили в Скотланд-Ярде, правоохранители задержали людей за нападения на полицию, хранение запрещенного оружия, нарушение спокойствия, пьянство и беспорядки, а также хранение наркотиков класса А.

Отметим, что в это же время, в Гайд-парке и у Маморной Арки прошли демонстрации в поддержку Black Lives Matter. Уличные мероприятия в этот раз оказались мирными.





Как сообщал портал "Комментарии", в ходе массовых протестов в США, которые продолжаются в связи с расовой дискриминацией в стране и убийством сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда, были сильно осквернены памятники известному путешественнику и географу Христофору Колумбу. Об этом передает издание NBC News. Так, в штате Виргиния протестующие снесли памятник и бросили его в озеро, а в Бостоне мраморный Колумб был обезглавлен.

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