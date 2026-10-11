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Более полувека в тюрьме: Чарльз Бронсон получил шанс на свободу - что может изменить его судьбу

Один из самых известных заключенных Великобритании попытается убедить комиссию, что больше не представляет опасности для общества

11 октября 2026, 10:47
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Сергій Кречмаровський

73-летний Чарльз Бронсон, проведший за решеткой более полувека, получил новую возможность добиться освобождения. Его дело рассмотрит британская комиссия по условно-досрочному освобождению, и в случае положительного решения он потенциально сможет выйти на свободу к Рождеству 2026 года.

Более полувека в тюрьме: Чарльз Бронсон получил шанс на свободу - что может изменить его судьбу

Тюрьма Белмарш в Лондоне, где Чарльз Бронсон захватил в заложники двух иракских угонщиков самолётов. Фото: Neil Clifton / Wikimedia Commons

Новое рассмотрение дела

По информации британских медиа, устное слушание запланировано на 2 и 3 ноября. Это уже девятая попытка Бронсона добиться освобождения. Его адвокат Гурдип Сингх назвал переход к полноценному слушанию важным шагом, однако подчеркнул, что борьба за свободу продолжается.

При рассмотрении комиссия оценит поведение заключенного, выводы специалистов и риски, которые может повлечь его освобождение. Сам факт назначения слушания не означает, что Бронсона обязательно выпустят.

Почему он оказался за решеткой

Бронсон родился под именем Майкл Гордон Питерсон. В 1974 году его приговорили к семи годам заключения за вооруженное ограбление. Однако из-за дальнейших насильственных инцидентов, нападений и захватов заложников он провел в тюрьме значительно больше времени, чем предполагал первоначальный приговор.

Одним из самых серьезных эпизодов стал захват заложника в тюрьме Халл в 1999 году. После этого Бронсон получил пожизненное заключение. Значительную часть лет за решеткой он провел в условиях строгого режима.

Увидит ли он семью

Бронсон надеется убедить комиссию, что он изменился и готов вести спокойную жизнь на свободе. По словам его адвоката, он очень хочет встретиться со своей 95-летней матерью.

Однако окончательное решение будет зависеть, прежде всего, от оценки рисков для общества. Если комиссия не увидит достаточных оснований для освобождения, Бронсон останется в тюрьме. Поэтому возможный выход на волю к Рождеству пока остается лишь одним из сценариев.

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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/charles-bronson-could-freed-jail-37748125
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