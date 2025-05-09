Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 9 мая представит масштабный санкционный пакет, нацеленный на российский теневой флот, обеспечивающий нелегальный экспорт нефти. Как отмечается в официальном заявлении правительства, это станет самым большим санкционным шагом Лондона против России, направленным на ослабление финансовых потоков к военной машине Путина и укрепление безопасности критической инфраструктуры в Европе.

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Согласно сообщению, Великобритания добавит в санкционный список до 100 судов, которые, по оценкам, составляют основу так называемого теневого флота РФ. Эти танкеры только с начала 2024 года вывезли российскую нефть на сумму более 24 миллиардов долларов. Новый пакет сделает Лондон лидером по количеству заблокированных судов этого типа по всем странам мира.

Анонс прозвучит на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло, куда собрались представители десяти европейских государств-партнеров, в частности Швеции, Дании, Финляндии, Литвы и других.

Стармер подчеркнул, что эти действия не только наносят удар по способности России финансировать войну в Украине, но и укрепляют национальную безопасность самой Великобритании. Он заявил, что Лондон готов решительно действовать, чтобы уничтожить логистическую способность Кремля, лишить его нефтяных прибылей и защитить подводную инфраструктуру, которая критически важна для жизни общества.

Портал "Комментарии" писал, что в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, несмотря на санкции, российские производители продолжают получать весомые доходы от экспорта в ЕС. Особенно это касается металлов и полезных ископаемых, в том числе чугуна и стальных полуфабрикатов, которые Россия продолжает поставлять в Евросоюз.