Лондон ускоряет военные поставки и усиливает давление на Россию: какое оружие срочно передает Киеву

Великобритания объявила об ускорении поставок Украине легких многоцелевых ракет LMM, предназначенных в том числе для борьбы с воздушными целями. В течение ближайших четырех лет Киев должен получить более 5 тысяч таких боеприпасов. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Лондон также расширяет военную поддержку Украины. На поставки ракет класса "воздух – земля" предусмотрено 45 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы 10 миллионов фунтов планируют выделить ускоренными темпами, чтобы удовлетворить наиболее срочные потребности украинской стороны в предстоящий зимний период.

В британском правительстве подчеркнули, что ракеты LMM уже продемонстрировали эффективность против реактивных беспилотников. Ускорение поставок должно помочь Украине укрепить возможности противодействия российским воздушным атакам.

Однако военная помощь – лишь часть нового курса Лондона. Великобритания также намерена двигаться к полному запрету морских перевозок российского сжиженного природного газа. Такая мера ограничит возможности России пользоваться британскими судоходными и страховыми услугами, имеющими значение для международной торговли.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью самой страны и всей Европы. По его словам, украинские военные должны получать необходимые средства для отражения российских атак.

Глава британского правительства также поручил министрам подготовить дальнейшие шаги по санкциям, военной помощи и финансовой поддержке Киева. Реализовать эти меры планируется в ближайшие недели.

Кроме того, Лондон призвал международных партнеров активизировать давление на Владимира Путина, добиваясь соблюдения объявленного США энергетического перемирия.

Объявление о новых поставках прозвучало на фоне ожидаемого визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию 14 октября. В Киеве рассчитывают, что дополнительные вооружения и усиление санкций помогут укрепить оборону страны в условиях продолжающейся российской агрессии.

При этом поставки более 5 тысяч ракет рассчитаны на четыре года, а конкретные сроки передачи каждой партии в опубликованном сообщении не уточняются.

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