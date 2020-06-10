"Оргазмы не заразны": в Британии снимут "мораторий на секс"

Правительство Великобритании во главе с премьером Борисом Джонсоном готов снять запрет на секс между партнерами, который действовал в качестве ограничительной меры во время карантина в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает западное издание Daily Mail.

Так, с 13 июня в Великобритании отменяется правило, согласно которому двум и более людям из разных жилплощадей было запрещено собираться в любом частном месте. Подразумевалось, что такой запрет исключает возможность для сексуальных партнеров, живущих раздельно, собираться для романтических встреч.

Следует отметить, что это правило касалось всех, кроме спортсменов, членов семей во время похорон, рабочих и детей, которые по определенным обстоятельствам были разлучены с родителями.

Борис Джонсон заявил, что снятие данного запрета является персонально для него большой радостью, так как он прекрасно понимает, какие неудобства и тоску приносила невозможность близких людей собираться друг с другом для дружеских и семейных вечеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые провели исследование того, как массовая изоляция по всему миру повлияла на регулярность половых актов у семейных пар.

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