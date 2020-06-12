Премьер Великобритании отказался сносить памятник Черчиллю из-за расизма

Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против сноса памятника Уинстону Черчиллю, который был премьер-министром Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах. Об этом сообщили в издании TJournal.



По словам премьер-министра Великобритании, снос исторических памятником будет считаться попыткой переписать историю страны или подвергнуть прошлое цензуре. Члены радикальных движений против расизма предлагали снести статую Уинстона Черчилля, но Борис Джонсон назвал его памятник "постоянным напоминанием" о достижениях бывшего премьер-министра в спасении страны и Европы от фашистской и расисткой тирании.

"Черчилль иногда высказывал мнения, которые являются неприемлемыми для нас сегодня, но он был героем, и он полностью заслуживает своего мемориала", — написал Борис Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

По словам действующего премьер-министра Великобритании, он понимает возмущение происшествием в США, но лидерами протестов в итоге стали экстремисты, которые стремятся к насилию. Борис Джонсон считает, что ответственные британцы должны держаться подальше от подобных выступлений.

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