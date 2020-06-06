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Главная Новости Мир Великобритания Принц Уильям признался в тайной подработке во время пандемии
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Принц Уильям признался в тайной подработке во время пандемии

Принц Уильям рассказал, чем занимался вместе с супругой Кейт Миддлтон в разгар пандемии коронавируса в Великобритании

сегодня, 22:50
Автор:

Таисия Ерохина
Принц Уильям признался в тайной подработке во время пандемии

Принц Уильям был волонтером на линии доверия, созданной для помощи жителям Великобритании во время пандемии коронавируса. Об этом передает AP.

Так, британский принц анонимно работал в кризисной горячей линии во время эпидемии коронавируса. Герцог Кембриджский стал одним из 2 000 добровольцев на круглосуточной телефонной линии Shout 85258 для обмена текстовыми сообщениями, которую разработал Королевский фонд.

"Я собираюсь поделиться небольшим секретом с вами, ребята, на самом деле я работал на платформе добровольцев", - признался он в разговоре с другими волонтерами во время Недели добровольцев в Великобритании.

Сообщается, что было проведено более 300 000 текстовых бесед между волонтерами и людьми, нуждающимися в психологической помощи. Отметим, что около 65% из них до 25 лет.

Кроме того, к волонтерству присоединилась и жена Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон – она также помогала людям, участвуя в групповых звонках с людьми, которые изолированы или чувствовали себя уязвимо во время пандемии.

Ранее "Комментарии" рассказали, как королевская семья проводит карантин. В частности, принц Уильям и Кейт Миддлтон обучают детей на дому и общаются с родственниками.


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Источник: https://apnews.com/526a713bd3d291c9023ed2f61cd64e41?
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