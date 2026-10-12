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Россия вмешивалась в Brexit: премьер Британии сделал громкое заявление и предупредил Францию с Германией

Энди Бернем заявил, что получил подтверждение российского вмешательства в референдум 2016 года

12 октября 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия пыталась вмешаться в референдум о выходе страны из Европейского союза в 2016 году. По его словам, после вступления в должность он запросил информацию о возможных действиях Москвы и получил утвердительный ответ. Об этом сообщает BBC со ссылкой на интервью политика подкасту The Rest Is Politics.

Россия вмешивалась в Brexit: премьер Британии сделал громкое заявление и предупредил Францию с Германией

Великобритания и Евросоюз. Фото: из открытых источников

"Я считаю, что мы на самом деле слишком пассивно относились к этому вопросу и недостаточно информировали людей о том, насколько активно из-за рубежа пытаются сорвать политический процесс", — заявил Бернем.

При этом премьер не привел конкретных доказательств или подробностей, которые позволили бы оценить масштабы предполагаемого вмешательства и его возможное влияние на итоги голосования.

Бернем также предупредил о распространении российской дезинформации в Германии и Франции. По его словам, он обсуждал эту проблему с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время недавнего визита в страну.

Сторонники Brexit из группы Britain Unbound раскритиковали заявление премьера. Они назвали его попыткой подорвать легитимность решения, принятого британцами в 2016 году, и подчеркнули, что нет веских оснований утверждать, будто российское вмешательство изменило результаты референдума.

Вопрос о возможном влиянии Москвы на Brexit обсуждается в Великобритании уже несколько лет. В 2020 году парламентский Комитет по разведке и безопасности опубликовал доклад о российском вмешательстве в выборы и референдумы. Документ критиковал действия сменявших друг друга правительств, однако не содержал окончательного вывода о попытках повлиять именно на результаты голосования по Brexit.

Москва отвергала обвинения во вмешательстве. В то же время британские власти неоднократно предупреждали о рисках иностранного влияния на демократические институты.

Бернем заявил, что Великобритания намерена активнее противодействовать дезинформации, в том числе с помощью нового центра по борьбе с информационными угрозами.

На фоне предстоящих политических кампаний в Европе вопрос о защите выборов от внешнего вмешательства вновь выходит на первый план. Однако конкретные утверждения о действиях России требуют подтверждения доказательствами, а не только политическими заявлениями.

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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c6jdm3zggl0ko
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