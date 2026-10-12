Россия вмешивалась в Brexit: премьер Британии сделал громкое заявление и предупредил Францию с Германией

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия пыталась вмешаться в референдум о выходе страны из Европейского союза в 2016 году. По его словам, после вступления в должность он запросил информацию о возможных действиях Москвы и получил утвердительный ответ. Об этом сообщает BBC со ссылкой на интервью политика подкасту The Rest Is Politics.
Великобритания и Евросоюз. Фото: из открытых источников
При этом премьер не привел конкретных доказательств или подробностей, которые позволили бы оценить масштабы предполагаемого вмешательства и его возможное влияние на итоги голосования.
Бернем также предупредил о распространении российской дезинформации в Германии и Франции. По его словам, он обсуждал эту проблему с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время недавнего визита в страну.
Сторонники Brexit из группы Britain Unbound раскритиковали заявление премьера. Они назвали его попыткой подорвать легитимность решения, принятого британцами в 2016 году, и подчеркнули, что нет веских оснований утверждать, будто российское вмешательство изменило результаты референдума.
Вопрос о возможном влиянии Москвы на Brexit обсуждается в Великобритании уже несколько лет. В 2020 году парламентский Комитет по разведке и безопасности опубликовал доклад о российском вмешательстве в выборы и референдумы. Документ критиковал действия сменявших друг друга правительств, однако не содержал окончательного вывода о попытках повлиять именно на результаты голосования по Brexit.
Москва отвергала обвинения во вмешательстве. В то же время британские власти неоднократно предупреждали о рисках иностранного влияния на демократические институты.
Бернем заявил, что Великобритания намерена активнее противодействовать дезинформации, в том числе с помощью нового центра по борьбе с информационными угрозами.
На фоне предстоящих политических кампаний в Европе вопрос о защите выборов от внешнего вмешательства вновь выходит на первый план. Однако конкретные утверждения о действиях России требуют подтверждения доказательствами, а не только политическими заявлениями.
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