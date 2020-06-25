Скажи имя – получи пиво: в Великобритании из-за коронавируса новые правила для пабов

В Великобритании в пабах и барах посетители должны будут назвать свое имя перед тем, как сделать заказ. Такое правило ввели после смягчения карантинных мер, передает Reuters.

Сообщается, что бары, пабы, рестораны и парикмахерские будут вести учет клиентов в течение 21 дня. Так они должны помочь тестированию и отслеживанию работы государственной службы здравоохранения. Цель таких шагов – выявление и локализация любых локальных вспышек COVID-19 и остановка второй волны инфекции. Однако в заведениях нельзя будет устраивать живые выступления.

Как сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон, с 4 июля пабы, рестораны и отели могут вновь открыться в Англии, потому как карантин сильно ударил по экономике страны. Кроме того, сократили норму социальной дистанции ​​с 2 метров до 1 метра, что позволит открыть еще больше пабов и ресторанов.

По данным британской ассоциации пива и пабов, 75% пабов в Англии - в общей сложности 28 тысяч - смогут вновь открыться. Если бы сохранили норму дистанции в 2 метра, то открыться бы смогли только 12500 пабов. Однако в ассоциации высказали обеспокоенность о сохранности личных данных клиентов заведений.

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