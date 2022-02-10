Слова и никаких действий: почему министр Британии не везет в Москву обещанный пакет "самых жестких санкций"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 10 февраля. Об этом сообщает The Guardian.

Лиз Трасс в Москве - the Guardian

Трасс сказала депутатам, что законы будут введены в действие до 10 февраля, но ничего не было подано в парламент, что вызвало подозрения среди оппозиционных депутатов, что правительственные юристы пытаются сформировать широкие и беспрецедентные новые законы.

Министерство иностранных дел подтвердило задержку.

"Наш новый закон о санкциях будет подписан министром FCDO на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте. Это будет жесткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнерами ", – говорится в сообщении.

Причины задержки не указаны, но Министерство иностранных дел может указать, что меры, которые когда-то в книге уставов должны вступить в силу только в случае российского вторжения. ЕС также рассматривает, какие санкции он будет внедрять, включая пять газопроводов, соединяющих Россию и Германию.

Трасс проведет переговоры с Лавровым, поскольку британские чиновники заявили, что нет доказательств российской военной деэскалации.

Выступая перед визитом в Москву, Трасс сказала: " Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы много раз говорили, что любое дальнейшее вторжение приведет к серьезным расходам, в том числе из-за согласованного пакета санкций. В России здесь есть выбор. Мы упорно поощряем их к взаимодействию, деэскалации и выбору пути дипломатии".

Законодательство, объявленное Трасс, "будет нацелено на любую компанию, которая связана с российским государством, занимается бизнесом, имеющим экономическое значение для российского государства, или работающим в секторе, имеющим стратегическое значение для российского государства".

Предложенные законы предоставят Казначейству Великобритании полномочия налагать санкции на лица, связанные с этими компаниями. Ранее Великобритания могла вводить санкции только против компаний или лиц, ответственных за дестабилизацию в Украине.

31 января Трасс сказала депутатам: "Мы сможем ввести широкие санкции в широких категориях, действительно направленных на кого-либо, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму. Спрятаться будет некуда, и я четко знаю, что мы будем применять эти санкции без страха и благосклонности".

Однако влияние Великобритании ограничено, поскольку она не является членом Нормандского формата, группировки из четырех членов России, Франции, Германии и Украины, которая должна наблюдать за Минскими договоренностями.



Выступая в аналитическом центре Королевского института объединенных служб, Пэт Макфадден, теневой главный секретарь казначейства, сказал: "Я не знаю, где находится обещанный закон".

Трасс подчеркнет, что Великобритания готова обсудить с Россией пересмотр договоров о контроле над вооружениями.



Лейла Моран, пресс-секретарь либеральных демократов по иностранным делам, сказала: "Лиз Трасс должна прекратить гоняться за заголовками и наконец расправиться с приближенными к Путину после многих лет нарушенных обещаний. Опять же это все слова и никакие действия. Это может быть самой приятной ошибкой, когда речь идет об обещании правительства против грязных денег из России, поступающих в Великобританию".

Это первый визит министра иностранных дел Великобритании за четыре года. В министерстве иностранных дел заявили, что Трасс будет настаивать на том, чтобы Россия придерживалась международных соглашений, которые она уже подписала, включая Хельсинкский Заключительный акт ОБСЕ, Минские протоколы и Будапештский меморандум, гарантирующие соблюдение независимости и суверенитета Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия выразила Британии просьбу перед переговорами в Москве.

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