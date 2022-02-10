Слова и никаких действий: почему министр Британии не везет в Москву обещанный пакет "самых жестких санкций"

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 10 февраля. Об этом сообщает The Guardian.
Лиз Трасс в Москве - the Guardian
Трасс сказала депутатам, что законы будут введены в действие до 10 февраля, но ничего не было подано в парламент, что вызвало подозрения среди оппозиционных депутатов, что правительственные юристы пытаются сформировать широкие и беспрецедентные новые законы.
Министерство иностранных дел подтвердило задержку.
Причины задержки не указаны, но Министерство иностранных дел может указать, что меры, которые когда-то в книге уставов должны вступить в силу только в случае российского вторжения. ЕС также рассматривает, какие санкции он будет внедрять, включая пять газопроводов, соединяющих Россию и Германию.
Трасс проведет переговоры с Лавровым, поскольку британские чиновники заявили, что нет доказательств российской военной деэскалации.
Законодательство, объявленное Трасс, "будет нацелено на любую компанию, которая связана с российским государством, занимается бизнесом, имеющим экономическое значение для российского государства, или работающим в секторе, имеющим стратегическое значение для российского государства".
Предложенные законы предоставят Казначейству Великобритании полномочия налагать санкции на лица, связанные с этими компаниями. Ранее Великобритания могла вводить санкции только против компаний или лиц, ответственных за дестабилизацию в Украине.
Однако влияние Великобритании ограничено, поскольку она не является членом Нормандского формата, группировки из четырех членов России, Франции, Германии и Украины, которая должна наблюдать за Минскими договоренностями.
Трасс подчеркнет, что Великобритания готова обсудить с Россией пересмотр договоров о контроле над вооружениями.
Это первый визит министра иностранных дел Великобритании за четыре года. В министерстве иностранных дел заявили, что Трасс будет настаивать на том, чтобы Россия придерживалась международных соглашений, которые она уже подписала, включая Хельсинкский Заключительный акт ОБСЕ, Минские протоколы и Будапештский меморандум, гарантирующие соблюдение независимости и суверенитета Украины.
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия выразила Британии просьбу перед переговорами в Москве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости