Угроза "гуманитарной катастрофы": Британия готовит военных на случай кризиса беженцев из-за вторжения России

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Карина Ожерельева
Великобритания поставила 1000 военнослужащих в готовность к развертыванию в Восточной Европе, если возникнет кризис беженцев, вызванный вторжением России в Украину. Об этом сообщает The Guardian.
Британские и эстонские солдаты на учениях на северо-востоке Эстонии - The Guardian
Чиновники Великобритании предупредили об угрозе "гуманитарной катастрофы", если Россия вторгнется. Соединенные Штаты предупреждают, что может произойти массовое перемещение 1-5 миллионов человек, и беженцы, скорее всего, попадут в Польшу.
Беспокойство по поводу того, что любое вторжение России повлечет за собой значительный кризис беженцев, все больше волнует западных лидеров, поскольку Москва собирает около 135 000 военных на границах Украины и соседней Беларуси.
Британия согласилась отправить 100 инженеров в Польшу в декабре, чтобы помочь обезопасить ее восточную границу, а в начале этой недели заявила, что станет отправлять еще 350 королевских морских пехотинцев в знак солидарности, поскольку до 30 000 российских войск проводят совместные учения с Беларусью.
Великобритания также предложила развернуть эсминец Type 45, развернуть HMS Trent в восточном Средиземном море, отправить самолеты RAF в южную Европу и удвоить 900 военнослужащих, базирующихся в Эстонии, как часть существующей боевой группы НАТО.
Предложение будет обсуждаться между Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках более широких планов военного альянса направить больше сил в Восточную Европу. Соединенные Штаты заявили, что отправят 3000 военных в Польшу и Румынию.
Затем Джонсон встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой в Варшаве в рамках широкого всплеска британской дипломатической деятельности.
Как сообщали ранее "Комментарии", министр Британии Лиз Трасс не везет в Москву обещанный пакет "самых жестких санкций".
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Alex
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