В Англии мужчина с ножом напал на прохожих: полиция расценила поступок как теракт

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В ночь на 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма. Как сообщает BBC, он подошел к группе людей и начал наносить им удары ножом.
По данным СМИ, нападавшего задержали правоохранители. Британская полиция расследует нападение как теракт.
Отмечается, что в совершении нападения подозревают 25-летнего мужчину, вероятно, беженца из Ливии. Его задержали на месте происшествия.
На теракт уже отреагировал британский премьер Борис Джонсон, который осудил этот "ужасный инцидент".
"Я не хочу препятствовать работе полиции и их расследованию того, что произошло в этом деле. Но если нашей правовой системе необходимы изменения, чтобы прекратить подобные события в будущем, мы, не колеблясь, примем эти меры", - заявил он.
Как ранее писали "Комментарии", на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейскими во время задержания в Миннеаполисе, США, ряд христианских сообществ устраивают обряды. Уверяют, что после трагедии место обрело какую-то новую энергетику и теперь там "происходят чудеса".
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