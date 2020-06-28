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Великобритания разрешит поездки за рубеж: известна дата

Великобритания определит список стран, в которые можно будет ездить гражданам

сегодня, 13:32
Автор:

Сергей Медведев
Великобритания разрешит поездки за рубеж: известна дата

Все больше стран переходят к ослаблению карантина. Власти Великобритании разрешат своим гражданам поездки за рубеж с 6 июля.

Согласно планам правительства, британцам разрешат посещать некоторые страны без обязательного двухнедельного карантина при возврате домой.

Ожидается, что поездки будут разрешены в  Испанию, Францию, Грецию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Бельгию, Турцию, Германию и Норвегию. Португалия и Швеция продолжат оставаться под запретом.

Как отметили в правительстве Британии, такое ослабление ограничительных мер позволит гражданам страны провести летний отдых на иностранных курортах. При этом будут учитываться риски новой вспышки заболеваемости — страны разделят по принципу светофора, где красный будет означать высокий уровень заболеваемости. В связи с этим, страны разделят по степени опасности. Доступ к "красным" зонам пока предоставляться не будет.

Как сообщал портал "Комментарии", по официальной статистике смертей от коронавируса, в Великобритании умерли немного меньше 40 тысяч человек. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на собственное исследование статистических данных о смертности в Великобритании. По данным издания, на 3 июня от коронавируса в Великобритании умерли 50 059 человек. Официальная статистика указывает цифру более чем на 20% меньше — 39 728 человек.


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Источник: https://www.bbc.com/
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