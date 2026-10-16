Вопреки давлению Трампа на Киев: какое оружие Британия передает Украине для ударов по РФ

Великобритания увеличивает поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог противодействовать российским военным операциям и ударам по гражданской инфраструктуре до наступления зимы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ракета Storm Shadows. Фото: из открытых источников

Вопрос о передаче ракет обсуждался во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с британским премьер-министром Энди Бернемом в Лондоне 14 октября.

По словам трех собеседников агентства, британская сторона рассматривает применение Storm Shadow для поражения российских объектов, используемых в атаках против украинского населения и инфраструктуры, как оборонительную меру. Источники также отметили, что Россия наращивает производство реактивных беспилотников и ракет, усиливая давление на Украину.

Британские ракеты поставляются Киеву с 2023 года. Изначально их использование ограничивалось украинской территорией, однако в конце 2024 года украинские военные получили возможность применять их для ударов по военным объектам в глубоком тылу России.

Усиление поддержки происходит на фоне разногласий с администрацией Дональда Трампа. Вашингтон призывал Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, однако 15 октября Украина возобновила такие удары в ответ на российские атаки по энергетическим объектам.

По информации источников Bloomberg, Лондон не считает, что Украина должна отказаться от ударов, пока Москва продолжает атаковать украинскую территорию. Британское правительство официально комментировать сообщения о поставках отказалось, а количество переданных ракет не раскрывается.

Зеленский ранее признался в интервью Пирсу Моргану, что чувствует себя преданным на фоне договоренностей США и России о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, заявлений Трампа об энергетическом перемирии и проблем с доступом украинских военных к спутниковой связи Starlink.

На этом фоне решение Лондона усилить ракетную поддержку может стать важным сигналом о готовности европейских союзников продолжать военную помощь Киеву.

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