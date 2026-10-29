Выглядит как сплошное золото, но есть секрет: что скрывает роскошная карета британских монархов

Золотая государственная карета Gold State Coach — один из самых известных символов британской монархии. Этот роскошный экипаж перевозит монарха на особых церемониях, прежде всего коронациях. Однако за золотым блеском скрывается неожиданная деталь: карета сделана не из драгоценного металла, а из дерева, покрытого сусальным золотом.

Король Карл III и королева Камилла в Золотой государственной карете во время коронационной процессии в 2023 году. Фото: NZ Defence Force / Wikimedia Commons .CC BY 4.0

Карету заказали к свадьбе Георга III с Шарлоттой Мекленбург-Стрелицкой и последующей коронации, которые состоялись в 1761 году. Из-за сложности конструкции работу завершили только в 1762 году. Экипаж создал Сэмюэл Батлер по проекту архитектора Уильяма Чемберса. В том же году Георг III использовал его во время торжественного открытия парламента. Начиная с коронации Вильгельма IV в 1831 году, карета сопровождала каждую коронацию британского монарха.

Золотой государственный экипаж британских монархов в Королевских конюшнях Букингемского дворца. Фото: APK / Wikimedia Commons /CC BY 4.0

Длина Gold State Coach составляет около семи метров, а вес достигает 4,4 тонны. Для её передвижения нужны восемь лошадей. Карету украшают многочисленные скульптуры Джозефа Уилтона, символизирующие британскую историю. Три херувима на крыше олицетворяют Англию, Шотландию и Ирландию и держат коронационные регалии. У каждого колеса расположены фигуры тритонов, символизирующие имперскую власть.

Нижнюю часть кузова украшают расписные панели флорентийского художника Джованни Баттисты Чиприани с изображениями богов и богинь. Внутри карета обита бархатом и атласом. Её строительство обошлось в 7562 фунта стерлингов — примерно 2 млн фунтов по современным ценам.

Однако роскошь не гарантирует комфорта. Кожаные ремни, на которых держится кузов, не обеспечивают достаточной устойчивости, поэтому карету раскачивает вперёд-назад и из стороны в сторону. Королева Виктория редко пользовалась ею из-за сильной тряски, а Елизавета II называла поездку ужасной. Из-за возраста и веса экипаж может двигаться только медленно, обычно со скоростью пешехода.

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