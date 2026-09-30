Этот книжный магазин постоянно затапливает водой: как в Венеции спасают книги

В Венеции даже книжный магазин вынужден считаться с водой. Libreria Acqua Alta давно превратила регулярные подтопления в часть своей необычной атмосферы. Чтобы книги не испортились, владельцы придумали для них достаточно нестандартные места хранения.

Необычный книжный магазин Libreria Acqua Alta в Венеции, где книги защищают от высокой воды. Фото: Davide Mauro / Wikimedia Commons

Книги хранят в ваннах и гондоле

Название Libreria Acqua Alta переводится как "Книжный магазин высокой воды". Это не случайность: когда уровень воды в венецианских каналах повышается, вода может заходить внутрь помещения и подниматься на несколько сантиметров над полом.

Обычные книжные полки в таких условиях бы быстро превратились в проблему. Поэтому книги, журналы, карты и другие издания здесь складывают в ванны, водонепроницаемые емкости и лодки. В одной из комнат даже используют полноразмерную гондолу.

Магазин, живущий вместе с водой

Необычные условия повлияли не только на хранение книг. Даже "пожарный выход" магазина выглядит нетипично – дверь ведет непосредственно к каналу. А среди книжных стопок поселились коты, которые во время подъема воды могут забираться выше и пережидать прилив наверху.

Пожарный выход книжного магазина Acqua Alta в Венеции выходит непосредственно к каналу. Фото: Davide Mauro / Wikimedia Commons

Libreria Acqua Alta позиционирует себя как "самый красивый книжный магазин в мире", но его главная особенность вовсе не в рекламном слогане. Здесь проблема, которая могла бы уничтожить обычный магазин, стала частью его характера.

Книжный магазин расположен в Венеции по адресу Calle Lunga 5173, 5176/B и остается одним из самых необычных мест города.

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