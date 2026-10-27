Италия снова задерживает передачу Украине 13-го пакета военной помощи, который уже подготовлен к отправке. Новым ориентиром для решения вопроса называют 3 ноября – дату промежуточных выборов в США. Об этом сообщает Il Giornale d'Italia.

Джорджа Мэлони. Фото из открытых источников

По данным издания, правительство премьер-министра Джорджи Мэлони отложило дальнейшие шаги в отношении пакета, ожидая изменения политической ситуации в Соединенных Штатах. По информации журналистов, предыдущий пакет помощи был передан Украине около десяти месяцев назад. Новая партия, несмотря на готовность к отправке, до сих пор не получила окончательного решения о дальнейшем движении.

На решение поддержки Украины влияют и внутренние политические дискуссии в Италии. Ранее вице-премьер-министр Маттео Сальвини выступал за прекращение военной помощи Киеву. Однако его позиция не стала решением всего правительства, а Джорджа Мэлони выразила недовольство такими заявлениями.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни со своей стороны заявлял, что новый пакет военной помощи уже полностью готов к отправке.

Задержка может повлиять на планирование поставок вооружения и украинских военных. Однако без официальной информации о составе пакета и сроках его передачи оценить конкретные последствия сложно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заговорили об отстранении Трампа от должности президента.

Также "Комментарии" писали, что Трамп планирует снять санкции с "черной кассы" Путина. Москва стремится использовать возможные экономические договоренности для возобновления отношений с Вашингтоном и добиться пересмотра санкционной политики.



