Обложку итальянского Vogue на тему карантина нарисовали дети

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Антон Корнилов
Обложки июньского выпуска итальянской версии журнала Vogue на
тему карантина по всему миру нарисовали дети в возрасте от двух до десяти лет.
Об этом сообщили на официальном сайте журнала Vogue Italy.
Выпуск итальянского Vogue в июне получил название "Наш новый
мир" и посвящен жизни детей и пониманию мира в условиях общенационального и
общемирового карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.
Для нового выпуска журнала выбрали восемь детских обложек, на которых дети показали свое видение модной коллекции бренда Chanel, которую представили еще в 2019 году в столице моды Париже. Предыдущий майский номер итальянской версии журнала Vogue получил полностью белую обложку — таким способом издание выразило уважение к медикам, которые борются с распространением пандемии коронавируса Covid-19.
При этом в Великобритании июньский номер Vogue выйдет с оскароносной актрисой Джуди Денч на обложке, которая стала самой пожилой героиней обложки. Номер начали готовить еще до карантина.
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