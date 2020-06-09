kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.06.2020

BTC/USD

9785.43

ETH/USD

244.53

LTC/USD

45.95

НБУ 10.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия Обложку итальянского Vogue на тему карантина нарисовали дети
commentss НОВОСТИ Все новости

Обложку итальянского Vogue на тему карантина нарисовали дети

Обложки июньского Vogue Italy рисовали дети от 2 до 10 лет

9 июня 2020, 23:21
Автор:

Антон Корнилов
Обложку итальянского Vogue на тему карантина нарисовали дети

Обложки июньского выпуска итальянской версии журнала Vogue на тему карантина по всему миру нарисовали дети в возрасте от двух до десяти лет. Об этом сообщили на официальном сайте журнала Vogue Italy.

Выпуск итальянского Vogue в июне получил название "Наш новый мир" и посвящен жизни детей и пониманию мира в условиях общенационального и общемирового карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Для нового выпуска журнала выбрали восемь детских обложек, на которых дети показали свое видение модной коллекции бренда Chanel, которую представили еще в 2019 году в столице моды Париже. Предыдущий майский номер итальянской версии журнала Vogue получил полностью белую обложку — таким способом издание выразило уважение к медикам, которые борются с распространением пандемии коронавируса Covid-19.

При этом в Великобритании июньский номер Vogue выйдет с оскароносной актрисой Джуди Денч на обложке, которая стала самой пожилой героиней обложки. Номер начали готовить еще до карантина.

Как сообщал портал "Комментарии", Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vogue.it/moda/article/vogue-italia-giugno-cover-bambini
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!