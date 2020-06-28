"Паводки на Закарпатье": Папа Франциск призвал молиться за пострадавших

Папа Римский Франциск во время воскресной встречи с прихожанами призвал католиков мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в западных областях Украины. Об этом передает пресс-служба Ватикана.

По словам понтифика, необходимо молиться за людей, которые страдают от паводков на западе Украины, чтобы они почувствовали "господне утешение и братскую помощь".

Кроме того, на сегодняшней проповеди Папа попросил верующих молиться за судьбу жителей стран Ближнего Востока, которые страдают от войн.

"Помолимся за улучшение трагическое положения сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономического и общественно-политического кризисов, обостренных пандемией. Призываю молиться тоже и за население Йемена, особым образом за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса", - подчеркнул лидер мирового католичества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США окажут финансовую помощь для восстановления западных регионов Украины, которые пострадали от паводков.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", - отметили в посольстве США в Украине.



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