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"Паводки на Закарпатье": Папа Франциск призвал молиться за пострадавших

В ряду страдающих от войн и стихийный бедствий, за которых понтифик Франциск призвал молиться католиков, упомянуты украинцы с Закарпатья

сегодня, 22:50
Автор:

Екатерина Белоброва
"Паводки на Закарпатье": Папа Франциск призвал молиться за пострадавших

Папа Римский  Франциск  во время воскресной встречи с прихожанами призвал католиков мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в западных областях Украины. Об этом передает пресс-служба Ватикана.

По словам понтифика, необходимо молиться за людей, которые страдают от паводков на западе Украины, чтобы они почувствовали "господне утешение и братскую помощь".

Кроме того, на сегодняшней проповеди Папа попросил верующих молиться за судьбу жителей стран Ближнего Востока, которые страдают от войн.

"Помолимся за улучшение трагическое положения сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономического и общественно-политического кризисов, обостренных пандемией. Призываю молиться тоже и за население Йемена, особым образом за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса", - подчеркнул лидер мирового католичества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США окажут финансовую помощь для восстановления западных регионов Украины, которые пострадали от паводков.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", - отметили в посольстве США в Украине.


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Источник: https://www.vaticannews.va/uk/world/news/2020-06/nedilya-z-papoyu-zaklyky-shchodo-dyriyi-livanu-yemenu-j-ukrayiny.html?
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