Россия может не остановиться после войны в Украине: в Италии сделали настораживающее заявление

Россия может не прекратить военную агрессию после завершения войны против Украины. Такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время переговоров с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в Варшаве.

Гвидо Крозетто. Фото: из открытых источников

По словам Крозетто, рассчитывать на автоматическое прекращение российских военных амбиций после окончания нынешней войны было бы ошибкой. Он связал свои выводы с продолжающимся увеличением российского военного потенциала и мобилизационными мероприятиями.

"Только наивные могут думать, что Россия остановится в Украине", — заявил итальянский министр.

Он отметил, что Москва, по его оценке, сегодня существенно отличается от той России, которую европейские страны знали десять лет назад.

На этом фоне Крозетто призвал европейские государства последовательно укреплять собственные оборонные возможности. Отдельно он подчеркнул значение поддержки Украины, назвав ее вопросом государственного интереса для всей Европы.

Особое внимание итальянский министр уделил Польше. По его словам, Варшава находится на восточном фланге ЕС и НАТО, поэтому ее безопасность имеет значение далеко за пределами самой страны. Рим, как заявил Крозетто, готов поддерживать укрепление польской оборонной инфраструктуры и сотрудничество в военной сфере.

Косиняк-Камыш, в свою очередь, заявил, что Украина сейчас находится в непростом положении и нуждается в дополнительной помощи. Польский министр подчеркнул, что Варшава и Рим намерены делать больше для поддержки Киева.

Таким образом, встреча министров стала очередным сигналом о том, что европейские страны рассматривают российскую военную угрозу как долгосрочный фактор безопасности, а поддержку Украины – как часть собственной оборонной политики.

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